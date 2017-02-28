Приморец до смерти забил свою собутыльницу табуретом

Подозреваемый признался в содеянном

Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту убийства 35-летней женщины, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

По подозрению в совершении убийства задержан 51-летний знакомый потерпевшей, который дал признательные показания.

23 февраля нынешнего года в квартире дома на улице Ленина в городе Артеме во время распития спиртных напитков мужчина ударил женщину табуретом по голове и нанес несколько ударов руками по телу, тем самым убив её. После содеянного злоумышленник вывез тело в безлюдное место.

В ходе проверки показаний на месте мужчина показал место, где спрятал тело.

В настоящее время по ходатайству следователя подозреваемый взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленный на закрепление доказательственной базы и предъявления обвинения.