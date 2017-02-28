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Политика и экономика

Депутат Думы Владивостока голодает уже второй день

Александр Приходько намерен привлечь внимание президента России к себе и своим проектам
Фото: из социальной сети Fb Фото: из социальной сети Fb
Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Депутат Думы Владивостока накануне объявил голодовку, сообщает РИА VladNews.

О своем решении Александр Приходько написал в социальной сети Fb, сообщив, что его голодовка продлится до тех пор, пока президент России Владимир Путин не даст задание разобраться с уголовным делом, которое было возбуждено Следственным комитетом против депутата еще в 2015 году.

Также Александр Приходько призывает президента обратить внимание и на его проекты по климату, городу будущего, а также по громким делам, где жители могли бы сами решать судьбу преступников.

- Второй день голодовки! Я все-таки надеюсь, что президент РФ В.В. Путин даст задание разобраться с фальсифицированным против меня делом, и добьюсь открытого обсуждения моих проектов. Ужасно болит голова, -2,5 кг! – написал Александр Приходько в социальной сети.

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