В Приморье с 6 по 13 марта будет работать "горячая линия" ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Тема - "Финансовые услуги". Специалисты ответят на вопросы граждан, касающиеся всех видов страхования, потребительских кредитов (и содержания кредитных договоров), а также банковских и кредитных карт. Задать свои вопросы и получить ответы жители края смогут по телефонам 8 (423) 276-38-93 и 8 (423) 271-21-54.
Жителям Приморья расскажут, как не "пролететь" на кредитах
С 6 по 13 марта по теме "Финансовые услуги" будет работать "горячая линия"Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.
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