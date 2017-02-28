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Общество

Жителям Приморья расскажут, как не "пролететь" на кредитах

С 6 по 13 марта по теме "Финансовые услуги" будет работать "горячая линия"
Фото: VS Chicago Фото: VS Chicago
Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

В Приморье с 6 по 13 марта будет работать "горячая линия" ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Тема - "Финансовые услуги". Специалисты ответят на вопросы граждан, касающиеся всех видов страхования, потребительских кредитов (и содержания кредитных договоров), а также банковских и кредитных карт. Задать свои вопросы и получить ответы жители края смогут по телефонам 8 (423) 276-38-93 и 8 (423) 271-21-54.

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