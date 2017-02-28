В Приморье людям вместо кеты хотели продать ее отходы

Вес партии изъятой рыбы превышает 23 тонны

Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

В Приморье более 23 тонн нерестовой кеты, признанной отходами, и подлежащей утилизации, были расфасованы в мешки и промаркированы, как свежемороженая продукция. Предотвратить вброс на потребительский рынок «утильной» рыбы помогла внимательность инспекторов Россельхознадзора, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе выездной проверки рыбоперерабатывающего предприятия, расположенного на юге Приморья, инспекторами Россельхознадзора обнаружено свыше 23 тонн мороженой кеты с нерестовыми изменениями. Рыба была упакована в промаркированные мешки, на продукцию были представлены, оформленные этим предприятием, удостоверения качества и безопасности. Все документы и маркировка были в порядке, рыбопродукция была готова к поступлению в реализацию.

Однако при проверке документов инспекторы обнаружили, что вся кета поступила на предприятие как «отходы рыбные лососёвых пород» - для утилизации.

Судя по всему, посчитав, что вместо утилизации кету выгоднее продать, коммерсанты упаковали её в мешки, должным образом промаркировали и оформили на неё свои документы, как на качественную продукцию.

На утилизацию обнаруженная кета поставлялась с ряда лососёвых рыбоводных заводов Хасанского района. Соответственно данная рыба все это время хранилась, как отходы, без соблюдения ветеринарных и санитарных требований, предъявляемым к условиям хранения и транспортировки рыбопродукции, предназначенной для продажи. Поэтому, вполне возможно, что все 23 тонны обнаруженной рыбы представляют угрозу для здоровья людей.

В настоящее время по данному факту продолжается административное разбирательство. Продукция исключена из оборота.

По словам И.о. Руководителя Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Дмитрия Здановича, уберечь сейчас жителей Приморья от покупки сомнительной рыбы помогла внимательность инспекторов Россельхознадзора. В дальнейшем, с введением на территории России с 2018 года оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и электронной прослеживаемости каждой партии поднадзорной госветконтролю пищевой продукции, такие случаи должны стать невозможными.