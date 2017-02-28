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С 2017 года начнется запуск российского коллайдера NICA

Объект строится в Московской области
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Первая установка российского коллайдера NICA будет запущена в конце 2017 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science. NICA (Nuclotron-based Ion Collider Facility) представляет собой первый российский ускоритель тяжелых ионов и протонов, строящийся в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Московской области. Ключевыми целями комплекса заявлено изучение кварк-глюонной плазмы, сжатой барионной материи, а также проведение экспериментов в области материаловедения, ядерной энергетики, биологии. Разработкой коллайдера занимаются ученые из 32 стран.

По словам главы Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ Владимира Кекелидзе, столкновение ионов в NICA будет происходить в плотности, характерной для нейтронных звезд и ядер сверхновых, - до сих пор этот показатель не удавалось достичь в лабораторных условиях. С этой целью в работе комплекса будут задействованы два детектора: SPD и MPD, предназначенных для проведения экспериментов по физике спина и в области релятивистской ядерной физики.

Строительство NICA ведется с 2013 года. На первом этапе исследователи намерены запустить установку по сбору данных - в случае успешного запуска уже в 2018 году они надеются получить результаты экспериментов. В базовой конфигурации коллайдер будет запущен в 2020 году, а спустя год физики получат первые встречные пучки. Ожидается, что полностью комплекс заработает к 2023 году, пишет «РИА Новости».

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