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Назван источник сознания у людей

Ученые "грешат" на малоизученный клауструм
Фото: Википедия Фото: Википедия
Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

По мнению американских исследователей, сознание в человеческом мозге порождает клауструм. В пользу этого свидетельствует обнаруженный там нейрон «гигантских» размеров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Человеческий мозг остается для нас загадкой. Тем более трудно однозначно сказать, откуда именно у человека берется сознание. Но теперь группа нейробиологов, которую возглавляет Кристоф Кох (Christof Koch), пришла к выводу, что сознание может порождать клауструм. Результаты изложены в журнале Nature.

Клауструм является тонкой (толщина примерно 2 мм) нерегулярной пластинкой, которая состоит из серого вещества и расположена под корой больших полушарий головного мозга в глубине белого вещества. Некоторые эксперты полагают, что такое образование имеется в головном мозге всех млекопитающих. Местоположение и малый размер клауструма обуславливают плохую изученность его функций. В целом, ученые исключительно редко занимались систематическим исследованием клауструма. Предполагается, что он может быть ответственен за сексуальные чувства.

Кристоф Кох и его коллеги решили «копнуть» глубже. Чтобы понять суть данного образования, они применили генетически модифицированных мышей. При помощи специального препарата ученые активировали кодирующие зеленый флуоресцентный белок гены в нервных клетках клауструма грызунов. В результате распространения белка по нейрону стало возможным определение расположения последнего. Затем специалисты построили 3D-модель трех нейронов клауструма.

Как оказалось, один из нейронов имел чрезвычайно большую длину. Он обволакивал отростками весь наружный слой мозга и способствовал взаимодействию между разными его областями. Все это, по мнению ученых, говорит о том, что клауструм обеспечивает связь между разными отделами центральной нервной системы и в конечном итоге порождает сознание. Окончательные выводы, впрочем, делать рано: не все ученые согласны с выводами Кристофа Коха, хотя и признают, что они в любом случае будут полезны для изучения мозга. 

Модель нейронов в мозге мыши / ©Allen Institute for Brain Science

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