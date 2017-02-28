Редакция РИА VladNews просит помощи у жителей Владивостока в поиске местной жительницы

Татьяну Симонову разыскивает сын Алексей, с которым они не виделись уже 25 лет

Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Редакция РИА VladNews просит помощи у жителей Владивостока в поиске Татьяны Симоновой, которую разыскивает сын Алексей, проживающий в настоящее время в Санкт-Петербурге.

Как мы уже ранее сообщали, 59-летняя жительница Владивостока была вынуждена просить милостыню у прохожих, чтобы накопить денег на билет обратно домой.

Благодаря нашей истории «Жизнь с протянутой рукой» нашелся сын Татьяны Симоновой, который разыскивает свою мать и надеется с ней на скорую встречу. Как рассказал Алексей корреспонденту РИА VladNews, за помощью в поиске он обратился в программу «Жди меня».

Последний раз Татьяну Симонову жители города видели около Храма Успения Божией Матери, где она и просила милостыню. В настоящее время о местонахождении женщины ничего неизвестно.

Во время разговора с корреспондентом РИА VladNews в ноябре 2016 года, Татьяна Анатольевна рассказала, что проживает у своей подруги по имени Татьяна.

Редакция РИА VladNews обращается ко всем жителям и гостям Владивостока, если вам что-то известно о местонахождении Татьяны Симоновой, свяжитесь с нами по телефонам: 8(423) 2-415-592, +79242386451.

Давайте поможем Татьяне Анатольевне Симоновой исполнить свою мечту и вновь обрести семью.