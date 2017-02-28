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Общество

NASA взбудоражена системой TRAPPIST-1 с семью землеподобными планетами

Открытие потрясло даже астрономов-скептиков
Фото: Предполагаемый пейзаж одной из планет TRAPPIST-1 Фото: Предполагаемый пейзаж одной из планет TRAPPIST-1
Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Астробиолог Кит Коуинг «слил» возможную тему пресс-конференции NASA, вокруг которой изначально было много шума. По его словам, речь шла об обнаружении семи экзопланет. Как потом выяснилось, он был абсолютно прав, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science. На пресс-конференции NASA действительно было объявлено об открытии семи землеподобных экзопланет в системе красного карлика TRAPPIST-1, три из которых находятся в обитаемой зоне своей звезды. На всех трех (а возможно, и на шести) может быть жидкая вода, а вместе с ней и жизнь. Сам красный карлик TRAPPIST-1 чрезвычайно мал – он немного больше Юпитера в диаметре, а его масса составляет 8% от солнечной. Его планетная система очень компактна и по размерам схожа с Юпитером и его галилеевскими спутниками, а орбита самой дальней от звезды планеты – TRAPPIST-1h – намного меньше орбиты Меркурия.

Сейчас NASA объявило конкурс на лучшее название для семи экзопланет, обнаруженных в системе TRAPPIST-1. Предложить варианты названия экзопланет можно в социальной сети Twitter, указав в сообщении хэштег #7Namesfor7NewPlanets. К настоящему времени пользователи соцсети уже предложили назвать планеты именами персонажей сказки братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов» (Док, Тихоня, Весельчак, Простак, Чихун, Ворчун, Соня), членов семьи Уизли из серии романов Джоан Роулинг (Рон, Фред, Джордж, Чарли, Перси, Джинни, Билл).

Среди альтернативных — имена членов семьи Кардашьян (Ким, Кендалл, Кайли, Хлоя, Кортни, Канье), а также производные от имени персонажа серии романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина (Hold the door, Hold the door, Hold the door, Hold the door, Hodoor, Hodor, Hodor).

Сейчас найденные экзопланеты носят буквенные индексы: TRAPPIST-1b, TRAPPIST-1c, TRAPPIST-1d, TRAPPIST-1e, TRAPPIST-1f, TRAPPIST-1g, TRAPPIST-1h. Официально об открытии стало известно 22 февраля, хотя незадолго до пресс-конференции NASA астробиолог Кит Коуинг (Keith Cowing) раскрыл тему встречи на основе открытых источников. В рамках мероприятия специалисты агентства объявили об обнаружении еще четырех планет в системе звезды TRAPPIST-1 — ультрахолодного карлика, находящегося на расстоянии 39,5 световых лет от Земли. Три экзопланеты этой системы были зарегистрированы в 2016 году.

Известно, что на поверхности трех из семи обнаруженных планет (TRAPPIST-1e, f, g) теоретически может находиться жидкая вода; три планеты (TRAPPIST-1c, d, f) получают от звезды примерно столько же энергии, сколько Земля, Венера и Марс получают от Солнца.

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