За отсутствие площадки для КГМ управляющей компании Владивостока предстоит заплатить штраф

Во Владивостоке прошло совещание административной комиссии

Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

75 протоколов об административных правонарушениях было рассмотрено административными комиссиями Владивостока на минувшей неделе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Из них 21 протокол составлен на нарушителей административного законодательства Первомайского района. За нарушение статьи 7.21 закона «Об административных правонарушениях в Приморском крае» - нарушение иных правил благоустройства – привлечён к ответственности управляющий управляющей компании ООО «Жилищные услуги». Должностному лицу предстоит заплатить штраф в размере 5000 рублей за то, что возле многоквартирного дома по адресу Окатовая, 35 не была установлена площадка для крупногабаритного мусора.

Всего по итогам заседаний административных комиссий на прошлой неделе на нарушителей административного законодательства было наложено штрафов на сумму почти 240 тысяч рублей.