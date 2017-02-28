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«Адмирал» сразится с «Авангардом» сегодня

Начало матча в 19:30
Фото: ХК «Адмирал» Фото: ХК «Адмирал»
Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня «Адмирал» проведёт второй домашний поединок против «Авангарда», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ХК. 

Сегодня у ХК есть шанс вновь привезти плей-офф во Владивосток. На данный момент счет в серии – 2:1 в пользу омичей. 

Также вечером, во время предматчевого шоу и исполнения гимна,  Владивосток вновь напомним всей стране о своем желании провести Матч звёзд-2018 у себя дома. Поддержать проведение звездного поединка можно по ссылке hcadmiral.ru/allstar2018/.

Напомним, благодаря мощной игре команды и огнедышащей поддержке болельщиков в воскресенье «моряки» выиграли у омичей, сократив отставание в серии до минимума – 1-2.

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