«Адмирал» сразится с «Авангардом» сегодня

Начало матча в 19:30

Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня «Адмирал» проведёт второй домашний поединок против «Авангарда», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ХК.

Сегодня у ХК есть шанс вновь привезти плей-офф во Владивосток. На данный момент счет в серии – 2:1 в пользу омичей.

Также вечером, во время предматчевого шоу и исполнения гимна, Владивосток вновь напомним всей стране о своем желании провести Матч звёзд-2018 у себя дома. Поддержать проведение звездного поединка можно по ссылке hcadmiral.ru/allstar2018/.

Напомним, благодаря мощной игре команды и огнедышащей поддержке болельщиков в воскресенье «моряки» выиграли у омичей, сократив отставание в серии до минимума – 1-2.