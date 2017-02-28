Из горящей квартиры в Приморье спасли женщину

Причиной пожара стало курение в постели

Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

27 февраля в 12.08 в посёлке Тавричанка Надеждинского района произошёл пожар в квартире, расположенной на первом этаже двухэтажного дома барачного типа на улице Горная, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС

Уже через 7 минут на место происшествия прибыли сотрудники пожарной охраны и приступили к тушению. В комнате горел матрас, а в подъезде дома наблюдалось задымление. На момент пожара в квартире находилась хозяйка. Огнеборцы помогли женщине быстро покинуть горящее помещение. Всего из дома были эвакуированы 12 человек. Благодаря грамотным и высоко профессиональным действиям пожарных в результате происшествия никто не пострадал.

Через 2 минуты (в 12.17) пожар был локализован, а в 12.50 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 1 кв. м. Боролись с огнём 3 человека личного состава и 1 единица техники.

По предварительной версии, причиной пожара стало курение в постели.