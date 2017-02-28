Волна митингов прокатилась по Владивостоку в феврале

На этот раз свое мнение высказали рабочие "Радиоприбора"

Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

На прошлой неделе, 23 февраля, на Привокзальной площади Владивостока прошел очередной митинг. На этот раз, "бывшие", как они себя сами называют, работники "Радиоприбора" высказали свое мнение о том, что работать хочется в цехе, а не в своих мечтах, сообщает РИА VladNews.

По сообщениям участников митинга, предприятие на сегодняшний день не работает. Даты возобновления работы филиала "Дубненского машиностроительного завода" на базе "Радиоприбора" постоянно меняются. Вся сложность возобновления работы состоит в подписании контракта аренды.

Также "бывшие" работники завода сообщили, что в прошлом году практически все рабочие попали под сокращение, однако некоторые работники все-таки остались для поддержания жизнедеятельности предприятия.

Участники митинга, которые пришли вместе со своими семьями, переживают не только за свои рабочие места, но и за само существование завода. С плакатами "Вы что творите?!", "Кому не нужен завод" они обратились к властям с просьбой не только решить проблему возобновления филиала, но и погасить оставшуюся часть задолженностей предприятия.

Напомним, администрация Приморского края в прошлом году выделило 178 миллионов рублей из бюджета региона, тем самым покрыв часть задолженностей. Однако ситуация не улучшилась.