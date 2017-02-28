Во Владивостоке в понедельник произошло 98 аварий

В 3 ДТП пострадали 3 человека

Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в понедельник произошло 98 ДТП (35 - с материальным ущербом, 23 - с составлением европротоколов, 3 учетных), сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. В авариях пострадали три человека.

Сотрудники ДПС приморской столицы составили 336 протоколов по нарушениям ПДД: 7 по пьяной езде, 8 по нарушениям правил перевозки несовершеннолетних, 7 по тонировке не по ГОСТу, а также 33 по нарушениям правил парковки. Инспекторы ГАИ остановили 7 "шумахеров".

На штраф-стоянку поставлено 30 авто.

ПДД нарушили 3 водителя автобусов, 12 таксистов. Составлено 2 протокола по статье 20.25 КоАП РФ.