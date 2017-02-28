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Во Владивостоке в ДТП с участием грузовика серьезно пострадал автолюбитель

Мужчина госпитализирован с различными травмами
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

В ночь на вторник, 28 февраля, во Владивостоке в ДТП пострадал автолюбитель. Авария произошла в районе дома №117 по проспекту 100-летия Владивостоку около 00:45.

Как рассказали корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, 44-летний водитель автомобиля Toyota Vitz был госпитализирован с множественными травмами после того, как в его машину въехал микрогрузовик Kia Bongo III. 

По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что 42-летний водитель грузовика, направляясь с Маковского в сторону центра города, не выдержал безопасную дистанцию.

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