Школьники отметили День защитника Отечества соревнованиями по стрельбе и тематическими викторинами

Ребятам рассказали о вооружённых силах России

Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Праздничное мероприятие «Нет выше славы для мужчины, чем с честью Родине служить» прошло в преддверии Дня защитника Отечества во владивостокском Дворце детского творчества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Для старшеклассников школы №17 и воспитанников клуба «Юный патриот Родины» были приготовлены викторина «Профессия Родину защищать» на знание основ военной службы и конкурс по стрельбе и физподготовке.

Сотрудники военного комиссариата Ленинского и Фрунзенского рассказали районов ребятам о вооружённых силах России, а также показали видеоролики о кадетских школах.