Иностранец, пытавшийся дать взятку в Приморье, на шесть месяцев лишился свободы

Преступление не было доведено до конца по независящим от подсудимого обстоятельствам

Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 28-летнему гражданину КНР, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Следствием и судом установлено, что подсудимый, осознавая, что перед ним полицейский, пытался передать ему взятку в размере 20 тыс рублей за не привлечение к административной ответственности за нарушение режима пребывания в период проживания в Российской Федерации двух его сограждан. Однако полицейский отказался принять деньги и сообщил о случившемся. Преступление не было доведено до конца по независящим от подсудимого обстоятельствам.

Суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев лишения свободы и штрафу в размере 600 тыс рублей. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции.