Жительницу Владивостока ищут через программу «Жди меня»

История «Жизнь с протянутой рукой» облетела всю Россию

Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

59-летнюю жительницу Владивостока, которая вынуждена просить милостыню на улице, ищет сын, который в настоящее время проживает в Санкт-Петербурге, сообщает РИА VladNews.

История, которую узнал корреспондент РИА VladNews в ноябре 2016 года, пролетела по всей России, дойдя и до Санкт-Петербурга. Как оказалось, Татьяну Симонову уже долгое время разыскивает сын Алексей, обратившись в программу «Жди меня».

Как рассказал Алексей корреспонденту РИА VladNews, благодаря нашему агентству он узнал, что его мать жива и в настоящее время находится во Владивостоке.

Напомним, как рассказывала Татьяна Симонова, в возрасте 25 лет она уехала во Владивосток на заработки. Своего пятилетнего сына она отправила в Вологодскую область к родителям.

Своего сына Алексея женщина уже не видела 25 лет. Ее мечта – накопить денег и уехать обратно домой.

В настоящее время Татьяну Симову ищет сын Алексей, который обратился в программу «Жди меня» и верит, что его встреча с мамой состоится в ближайшее время.