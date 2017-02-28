Жительницу Владивостока ищут через программу «Жди меня»

59-летнюю жительницу Владивостока, которая вынуждена просить милостыню на улице, ищет сын, который в настоящее время проживает в Санкт-Петербурге, сообщает РИА VladNews.
История, которую узнал корреспондент РИА VladNews в ноябре 2016 года, пролетела по всей России, дойдя и до Санкт-Петербурга. Как оказалось, Татьяну Симонову уже долгое время разыскивает сын Алексей, обратившись в программу «Жди меня».
Как рассказал Алексей корреспонденту РИА VladNews, благодаря нашему агентству он узнал, что его мать жива и в настоящее время находится во Владивостоке.
Напомним, как рассказывала Татьяна Симонова, в возрасте 25 лет она уехала во Владивосток на заработки. Своего пятилетнего сына она отправила в Вологодскую область к родителям.
Своего сына Алексея женщина уже не видела 25 лет. Ее мечта – накопить денег и уехать обратно домой.
В настоящее время Татьяну Симову ищет сын Алексей, который обратился в программу «Жди меня» и верит, что его встреча с мамой состоится в ближайшее время.