Женщина из Владивостока родила мертвого ребенка

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке расследуется уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровья по неосторожности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморью.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда по неосторожности).

Как стало известно, во время операции кесарева сечения у женщины был извлечен мертвый плод. Между тем, во время беременности врачи не сообщали ни о каких осложнениях.

Расследование уголовного дела продолжается.