В Приморье ловят «нелегалов»

Полиция проводит серию рейдов

Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Сотрудники полиции организовали серию рейдов, в ходе которых проверили места проживания и пребывания иностранцев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью. Полицейские также проверили работодателей, привлекающих к трудовой деятельности иностранных граждан.

В рамках операции выявлены факты нарушения миграционного законодательства тремя гражданами Республики Узбекистан и одним гражданином КНР. Иностранцы нелегально осуществляли трудовую деятельность в одном из кафе села Монастырище-2.

В отношении иностранных граждан составлены административные протоколы по ч.1 ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации». Санкции данной статьи предусматривают наложение административного штрафа до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового. Кроме того отношении 35-летнего гражданина Узбекистана составлен протокол по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

Мероприятия по контролю над соблюдением миграционного законодательства продолжаются.