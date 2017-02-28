Более 700 водителей Приморья не соблюдают правила перевозки пассажиров

ГАИ проводит профилактические рейды

Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

За период проведения профилактических мероприятий «Перевозчик» сотрудниками Госавтоинспекции привлечено к административной ответственности за различные нарушения 725 водителей пассажирских автотранспортных средств, в том числе 425 водителей такси, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

Среди самых распространенных нарушений - управление транспортным средством при наличии неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация – 97; нарушение правил перевозки людей – 77 (в том числе водителями такси-27); непредоставление преимущества в движении пешеходам – 53; несоблюдение требований знаков разметки – 46; нарушение скоростного режима движения – 43; нарушения правил маневрирования – 38.

Во Владивостоке выявлено 215 нарушений Правил дорожного движения, допущенных водителями пассажирских транспортных средств, из них 130 - водителями такси. Установлены 32 факта управления транспортными средствами при наличии неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспорта запрещена. За нарушения правил перевозки пассажиров привлечено к ответственности 27 водителей, за непредоставление преимущества в движении пешеходам - 18.

Выявлены два транспортных средства предположительно с измененным маркировочным обозначением номера шасси. По данному факту проводится проверка. Транспортные средства изъяты и помещены на стоянку временного задержания.

Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, мероприятия по контролю над обеспечением безопасности пассажиров общественного транспорта будут продолжены на территории Приморского края.