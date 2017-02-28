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Дмитрий Рогозин: Нужно развивать в Арктике малую атомную энергетику

Об этом он заявил в интервью во вторник
Фото: iStock Фото: iStock
Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Опыт освоения Арктики показывает необходимость развития в этом регионе малой атомной энергетики; об этом заявил зампред правительства РФ, председатель госкомиссии по вопросам развития Арктики Дмитрий Рогозин в интервью газете "Российской газете", опубликованном во вторник, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

"Очаговость освоения Арктики в прошлые годы подсказывает необходимость развивать малую атомную энергетику, а также разрабатывать другие экономически обоснованные способы получения энергии и тепла из возобновляемых источников", - сказал он, приведя в качестве примера плавучую атомную теплоэлектростанцию с двумя реакторными установками, которая станет одним из основных источников энергоснабжения Чаун-Билибинского энергоузла Чукотского автономного округа уже с 2019 года.

"Это мощный инновационный вклад ученых "Росатома" и корабелов Объединенной судостроительной корпорации в новое технологическое освоение Арктики", - подчеркнул вице-премьер.

Он отметил, что ведется строительство двух дизель-электрических многофункциональных ледоколов "Новороссийск" и "Виктор Черномырдин" мощностью 16 и 25 МВт соответственно. "Виктор Черномырдин" будет самым мощным в мире неатомным ледоколом, его спустили на воду в конце прошлого года, рассказал вице-премьер.

"В 2012 году начато строительство серии из трех универсальных атомных двухосадочных ледоколов. В 2016 году спустили на воду атомоход "Арктика", проект 22220, мощностью в 60 МВт. На подходе уже собратья по серии - ледоколы "Сибирь" и "Урал". В 2015 году построены два многофункциональных ледокола "Мурманск" и "Владивосток", - заявил Рогозин.

Кроме того, по его словам, изучается возможность строительства атомного ледокола "Лидер", проекта ЛК-110Я, мощностью 110 МВт, а также строительство многофункционального мелкосидящего атомного ледокола для выполнения подводно-технических работ на месторождениях, расположенных на континентальном шельфе.

"Вообще в акватории Севморпути действуют восемь линейных ледоколов, четыре из которых атомные ("50 лет Победы", "Ямал", "Таймыр", "Вайгач"), остальные 4 - дизель-электрические ("Адмирал Макаров", "Красин", "Капитан Хлебников" и "Капитан Драницын")", - подчеркнул Рогозин.

Также, отметил он, собственный ледокольный флот есть у частных российских компаний, работающих в Арктике.

В то же время, по его вице-премьера, не хватает серьезных судов технического назначения: мощных кранов, буровых судов ледового плавания.

"Это очень сложные суда с высокой добавленной стоимостью. Мало кто может строить такие суда, которые способны работать в тяжелых арктических условиях. Это перспективное направление для российской промышленности - такое судно можно использовать в любой акватории мира, но надежность его будет высочайшей", - подчеркнул Рогозин.

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