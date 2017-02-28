Закон о гуманном отношении к животным будет рассмотрен Госдумой в мае

Сейчас принимаются поправки от регионов

Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Депутаты Государственной думы в течение месяца опубликуют текст законопроекта о гуманном отношении к животным, рассмотрят его в мае, рассказала глава комитета Госдумы по экологии Ольга Тимофеева, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

"В течение месяца мы его (законопроект о гуманном отношении к животным) презентуем всей стране, на принятие закона выйдем к концу апреля, крайний срок - в мае", - сказала Тимофеева в понедельник на пресс-конференции в Ставрополе. По ее словам, с принятием закона "необходимо ускориться", и лучше пока прописать в нем базовые нормы, а потом со временем вносить коррективы.

Она уточнила, что депутаты до 24 марта будут принимать поправки к закону от регионов.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы РФ в апреле планируют провести публичные слушания по законопроекту о гуманном отношении к животным. При этом отмечалось, что "закон принимается очень сложно", в частности из-за того, что эксперты не могут прийти к единому мнению о том, сколько животных может содержаться в квартирах, можно ли содержать в квартирах диких животных.

Закон о гуманном отношении к животным был принят Госдумой в первом чтении в 2011 году, но за прошедшие годы к нему не поступило ни одной поправки. В Госдуме рассчитывают принять этот закон в весеннюю сессию 2017 года.