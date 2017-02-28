В Приморье зафиксировано 13 возгораний

Информации о пострадавших нет

Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

За прошедшие сутки на территории Приморского края произошло 13 пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

На тушение было задействовано 87 человек личного состава и 27 единиц техники. По данным спутникового мониторинга Владивостокского филиала ФГБУ НЦУКС по состоянию на8 часов утра на территории Приморского края выявлено 5 тепловых аномалий: 2 – в Ольгинском муниципальном районе, 1 – в Ханкайском муниципальном районе, 1 – в Чугуевском муниципальном районе и 1 – в Тернейском муниципальном районе. Проверяются.