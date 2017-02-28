Как владивостокцы зиму провожали

Праздничные гуляния прошли на Спортивной набережной

Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Весело, шумно и с танцами жители и гости города проводили зиму. На спортивной набережной развернулись настоящие масленичные гуляния, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.