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Как владивостокцы зиму провожали

Праздничные гуляния прошли на Спортивной набережной
Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Весело, шумно и с танцами жители и гости города проводили зиму. На спортивной набережной развернулись настоящие масленичные гуляния, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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