Весело, шумно и с танцами жители и гости города проводили зиму. На спортивной набережной развернулись настоящие масленичные гуляния, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Как владивостокцы зиму провожали
Праздничные гуляния прошли на Спортивной набережнойВладивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.
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