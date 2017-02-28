Актер Николай Караченцов попал в аварию

Он оказался единственным пострадавшим в ДТП

Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Актер Николай Караченцов госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга после аварии в Подмосковье, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник в экстренных службах региона, сообщает РИА VladNews.

"У актера диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Он госпитализирован", - сказал собеседник агентства. Источник добавил, что в результате ДТП женщины, находившиеся в одной машине с Караченцовым, отделались ушибами. Госпитализация им не потребовалась.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, Караченцов, его родственница и медсестра попали в аварию в Щелковском районе Подмосковья. "Сегодня около 19:30 в окрестностях поселка Загорянский произошло столкновение автомобилей "Тойота" и "Газель". В результате пассажиры иномарки - актер Караченцов, его родственница и медсестра экстренно доставлены в ближайшую клинику с черепно-мозговыми травмами", - сказал собеседник агентства.

Сын актера Андрей подтвердил информацию о госпитализации Караченцова: "ДТП произошло в районе Лосиного Острова, там у родителей находится дача. Николай Петрович был госпитализирован в одну из ближайших подмосковных больниц. Пока никаких других деталей нет, трудно что-то сказать", - рассказал Караченцов в понедельник вечером "Интерфаксу".

В свою очередь, в пресс-службе регионального главка МВД "Интерфаксу" сообщили, что авария произошла на перекрестке в пределах поселка, отметив, что в ней пострадал один человек: "В 19:30 в поселке Загорянский Щёлковского района Московской области на пересечении улиц Пушкина и Теннисная произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате происшествия один человек получил травмы. По факту случившегося проводится проверка", - сказал сотрудник пресс-службы.

В 2005 году, ровно 12 лет назад, Караченцов уже попадал в серьезное дорожно-транспортное происшествие в Москве на Мичуринском проспекте, получил в нем страшную травму и после этого на сцену уже не вернулся.