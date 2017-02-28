Во Владивостоке в ДТП с участием грузовика серьезно пострадал автолюбитель 11:34, 28 февраля Во Владивостоке в ДТП с участием грузовика серьезно пострадал автолюбитель (Эксклюзив)
Во Владивостоке суд отпустил фигуранта дела о расхищении миллиарда, выделенного на подлодку 10:59, 28 февраля Во Владивостоке суд отпустил фигуранта дела о расхищении миллиарда, выделенного на подлодку "Нерпа"
Жительницу Владивостока ищут через программу «Жди меня» 10:45, 28 февраля Жительницу Владивостока ищут через программу «Жди меня» (Эксклюзив)
Новостная лента
Февраль, 28 вторник
11:35
Жительницу Владивостока ищут через программу «Жди меня» Эксклюзив
11:35
Глава Приморья Миклушевский упал до последнего места в национальном рейтинге губернаторов
11:35
Дневник парня: Не набрасывайтесь на праздничный стол! Эксклюзив
11:34
Во Владивостоке в ДТП с участием грузовика серьезно пострадал автолюбитель Эксклюзив
11:29
В Приморье ловят «нелегалов» Фото
11:18
Правоохранительные органы проверили общежития Владивостока на наркотики Видео
11:11
Закон о гуманном отношении к животным будет рассмотрен Госдумой в мае
10:59
Во Владивостоке суд отпустил фигуранта дела о расхищении миллиарда, выделенного на подлодку "Нерпа"
10:47
Глава ВТБ дал прогноз курса рубля к доллару в 2017 году
10:33
Во Владивостоке введут запрет на стоянку ТС Фото
10:28
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая» Фото
10:22
Актер Николай Караченцов попал в аварию
10:09
Владивостокцы не спешат прощаться с активным зимним отдыхом Видео
09:59
В Приморье зафиксировано 13 возгораний
09:48
«Налог на тунеядство»: последние новости
09:38
Приморец сядет за изготовление и хранение наркотиков
09:27
Ольга Голодец: Школьный учитель должен быть не ментором, а помощником
09:17
Четыре междугородних рейса из Владивостока отменены
09:09
Гороскоп на 28 февраля
08:42
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения 28 февраля Адреса
08:30
Во Владивостоке впервые пройдет женский турнир по джиу-джитсу
08:18
Часть Владивостока останется без света во вторник, 28 февраля Адреса
08:12
Во Владивостоке сегодня осадки и +5°C
07:14
«Режим ЧС» стартует во Владивостоке
06:39
Владивостокцам расскажут все тонкости дачных дел
05:05
Легендарная Nokia 3310 снова поступит в продажу
04:20
Испанец убил двух детей от русской жены
03:37
Хабаровчанин обокрал собутыльницу на 66 тысяч рублей
02:54
Вера в демонов вредна для психики, - ученые
01:33
Девятнадцатилетний юноша впал в кому после катания на «ватрушке»
00:29
Процесс смерти живого организма засняли на видео ученые
Февраль, 27 понедельник
23:15
Владивостокцев приглашают принять участие в школе жилищного просвещения «Молодой управдом»
22:41
Человечество уничтожает земную экосистему
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4089 (28) от 28 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Клиент настроен на пюре с котлетой
«Адмирал» в Сибири не выплыл
По краю пройдет чудотворная икона
Россиян приглашают на онлайн-уроки русского языка
Городские ветераны отметят юбилей своего совета
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

Актер Николай Караченцов попал в аварию

Он оказался единственным пострадавшим в ДТП
Фото: image Фото: image
Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Актер Николай Караченцов госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга после аварии в Подмосковье, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник в экстренных службах региона, сообщает РИА VladNews. 

"У актера диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Он госпитализирован", - сказал собеседник агентства. Источник добавил, что в результате ДТП женщины, находившиеся в одной машине с Караченцовым, отделались ушибами. Госпитализация им не потребовалась.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, Караченцов, его родственница и медсестра попали в аварию в Щелковском районе Подмосковья. "Сегодня около 19:30 в окрестностях поселка Загорянский произошло столкновение автомобилей "Тойота" и "Газель". В результате пассажиры иномарки - актер Караченцов, его родственница и медсестра экстренно доставлены в ближайшую клинику с черепно-мозговыми травмами", - сказал собеседник агентства.

Сын актера Андрей подтвердил информацию о госпитализации Караченцова: "ДТП произошло в районе Лосиного Острова, там у родителей находится дача. Николай Петрович был госпитализирован в одну из ближайших подмосковных больниц. Пока никаких других деталей нет, трудно что-то сказать", - рассказал Караченцов в понедельник вечером "Интерфаксу".

В свою очередь, в пресс-службе регионального главка МВД "Интерфаксу" сообщили, что авария произошла на перекрестке в пределах поселка, отметив, что в ней пострадал один человек: "В 19:30 в поселке Загорянский Щёлковского района Московской области на пересечении улиц Пушкина и Теннисная произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате происшествия один человек получил травмы. По факту случившегося проводится проверка", - сказал сотрудник пресс-службы.

В 2005 году, ровно 12 лет назад, Караченцов уже попадал в серьезное дорожно-транспортное происшествие в Москве на Мичуринском проспекте, получил в нем страшную травму и после этого на сцену уже не вернулся.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Приморье зафиксировано 13 возгораний
09:59, 28 февраля 2017 В Приморье зафиксировано 13 возгораний

Информации о пострадавших нет

Приморец сядет за изготовление и хранение наркотиков
09:38, 28 февраля 2017 Приморец сядет за изготовление и хранение наркотиков

Мужчина признался в содеянном

Испанец убил двух детей от русской жены
04:20, 28 февраля 2017 Испанец убил двух детей от русской жены

Обстоятельства случившегося выясняются

Хабаровчанин обокрал собутыльницу на 66 тысяч рублей
03:37, 28 февраля 2017 Хабаровчанин обокрал собутыльницу на 66 тысяч рублей

Деньги мужчина потратил на алкоголь

Девятнадцатилетний юноша впал в кому после катания на «ватрушке»
01:33, 28 февраля 2017 Девятнадцатилетний юноша впал в кому после катания на «ватрушке»

Это уже не первый подобный случай

Грабитель предстанет перед судом в Приморье
17:49, 27 февраля 2017 Грабитель предстанет перед судом в Приморье

Ущерб составил 37 тысяч рублей

В центре Владивостока седан сбил молодого парня на
15:08, 27 февраля 2017 В центре Владивостока седан сбил молодого парня на "зебре"

Авария произошла ночью