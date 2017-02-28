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8 канал

«Семейный десант» высадился на «Комете»

Команду победителей ждал приятный сюрприз
Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Семейный десант высадился во Владивостоке. Радио «Лемма» вновь провело праздник в часть 23 февраля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Победители получили надувную моторную лодку!

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