«Семейный десант» высадился на «Комете»

Команду победителей ждал приятный сюрприз

Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Семейный десант высадился во Владивостоке. Радио «Лемма» вновь провело праздник в часть 23 февраля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Победители получили надувную моторную лодку!