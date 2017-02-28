Семейный десант высадился во Владивостоке. Радио «Лемма» вновь провело праздник в часть 23 февраля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Победители получили надувную моторную лодку!
«Семейный десант» высадился на «Комете»
Команду победителей ждал приятный сюрпризВладивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.
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