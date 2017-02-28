«Налог на тунеядство»: последние новости

Идея встретила положительный отклик в правительственных кругах

Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Правительство РФ не обсуждает «налог на тунеядство»; об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. По ее словам, в правительстве не обсуждается тема введения специального налога для официально неработающих граждан.

«Мы сейчас эту тему не обсуждаем», - сообщила Голодец в интервью РБК.

Напомним, в ноябре 2016 года глава Минфина Антон Силуанов заявил о том, что власти окончательно не определись по поводу того, будет ли в РФ введен так называемый «налог на тунеядство». Тогда Силуанов пообещал, что решение по поводу того, последует ли РФ примеру Белоруссии и также введет этот сбор, будет принято в ближайшее время.

Ранее предложение введения взноса за пользование социальной инфраструктурой для неработающих граждан положительно оценила и спикер Совфеда Валентина Матвинко.

В свою очередь глава Минтруда Максим Топилин заявил, что размер такого взноса, если он будет введен, может составить около 20 тыс рублей. По его словам, легально работающий человек платит подоходный налог с МРОТ на сумму в 11,7 тыс. руб. в год, а за человека «в тени» субъект платит в фонд ОМС в среднем 8–9 тыс. руб.

Позднее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что сбор для трудоспособных не следует называть «налогом на тунеядство». Как уточнил тогда премьер-министр, в кабмине обсуждается только вопрос о вовлечении в систему платежей за соцуслуги тех, кто не платит за них отчисления.