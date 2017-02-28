Правоохранительные органы проверили общежития Владивостока на наркотики

Антинаркотическая акция проходит в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
В учебных общежития Владивостока прошли обыски с собаками.
Антинаркотическая акция проходит в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
В учебных общежития Владивостока прошли обыски с собаками.
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