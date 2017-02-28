Правоохранительные органы проверили общежития Владивостока на наркотики

Акция "Территория безопасности" проходит в Приморье

Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Антинаркотическая акция проходит в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

В учебных общежития Владивостока прошли обыски с собаками.