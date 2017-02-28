Приморец сядет за изготовление и хранение наркотиков

Мужчина признался в содеянном

Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

В поселке Пограничный вынесен приговор ранее судимому 44-летнему местному жителю, обвиняемому в наркопреступлении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

Находясь на маршруте патрулирования, наряд патрульно-постовой службы отдела МВД России по Пограничному району обратил внимание на мужчину, который находился на улице в состоянии опьянения. В ходе личного досмотра в кармане брюк мужчины обнаружен бумажный сверток с веществом, похожим на слипшийся табак. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Полицейские изъяли вещество и направили на исследование.

Экспертизой установлено, что вещество является наркотическим средством-смесью табака с маслом каннабиса (гашишным маслом), массой, в пересчете на высушенное вещество - 1,234 граммов, что относится к значительному размеру.

Дознавателем отдела полиции возбужденно уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере).

В рамках расследования уголовного дела произведены необходимые следственные и процессуальные действия. Установлено: обвиняемый, достоверно зная о том, что на территории Российской Федерации запрещен незаконный оборот наркотических средств, изготовил из дикорастущей конопли наркотическое вещество и хранил при себе с целью личного употребления до момента его изъятия сотрудниками полиции.

В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении признал полностью. Суд учел назначил подсудимому 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.