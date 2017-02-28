Ольга Голодец: Школьный учитель должен быть не ментором, а помощником

Поэтому форму учебных классов, по мнению вице-премьера, необходимо изменить

Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Курирующая социальный блок правительства вице-премьер Ольга Голодец считает, что, возможно, настало время менять "прямоугольную" модель школьных классов - наследие советского образования, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

"Неправильно у нас классы сконструированы: у нас они все прямоугольные, потому что есть привычка, что учитель стоит впереди, и за ним - доска, и детишки сидят рядами, как мы учились в детстве", - сказала Голодец в понедельник в ходе Российского экономического форума в Сочи. Но "для того, чтобы формировать проектный подход, для того, чтобы формировать групповую работу, чтобы выстраивать команду и вести к достижению цели, дети должны сидеть по-другому и работа должна строиться иначе", рассказала она.

Она пояснила, что это может на первый взгляд казаться незначительным нюансом, но на самом деле является важным элементом, который влияет на содержание школьного образования.

"Учитель становится не ментором в данном случае, а он помогает ребенку развивать его талант. И это абсолютно новое направление в самой системе образования", - пояснила Голодец. "Готовы ли мы к такой постановке вопроса, и как перейти из одной точки в другую - наверное, это самый сложный сегодня вопрос", - подчеркнула вице-премьер.