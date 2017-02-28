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Владивостокцы не спешат прощаться с активным зимним отдыхом

Праздник весны этому не преграда
Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Отгремевший на всю Россию праздник Масленицы затронул не только обычных людей, но и спортсменов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Правда, для лыжников и сноубордистов обычно сжигание чучела – это печальный знак, означающий окончание зимнего спортивного сезона. Однако во Владивостоке зачехлять свои лыжи и доски никто не хочет. Местные любители активного отдыха собираются кататься вплоть до конца марта.

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