Владивостокцы не спешат прощаться с активным зимним отдыхом

Праздник весны этому не преграда

Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Отгремевший на всю Россию праздник Масленицы затронул не только обычных людей, но и спортсменов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Правда, для лыжников и сноубордистов обычно сжигание чучела – это печальный знак, означающий окончание зимнего спортивного сезона. Однако во Владивостоке зачехлять свои лыжи и доски никто не хочет. Местные любители активного отдыха собираются кататься вплоть до конца марта.