Отгремевший на всю Россию праздник Масленицы затронул не только обычных людей, но и спортсменов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Правда, для лыжников и сноубордистов обычно сжигание чучела – это печальный знак, означающий окончание зимнего спортивного сезона. Однако во Владивостоке зачехлять свои лыжи и доски никто не хочет. Местные любители активного отдыха собираются кататься вплоть до конца марта.
Владивостокцы не спешат прощаться с активным зимним отдыхом
Праздник весны этому не преградаВладивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
17:23, 25 февраля 2017 Владивостокцы уже готовы к весне
Как начать смотреть на жизнь позитивно
16:35, 25 февраля 2017 Судьбу спорткомплекса в микрорайоне Снеговая падь решат в этом году
Комплекс должны были достроить в 2013 году
15:44, 25 февраля 2017 Десятилетняя Катя из Владивостока может услышать только с вашей помощью
Девочке необходим современный слуховой аппарат
14:32, 25 февраля 2017 Футбольный клуб "Луч-Энергия" готовится ко второй части чемпионата
Новости спорта
13:38, 25 февраля 2017 Широкая масленица проходит во Владивостоке
Блинная неделя фигуре не потеря
12:29, 25 февраля 2017 Утиная охота по-флотски состоится во Владивостоке
Пьеса со своими загадками для зрителей
17:36, 22 февраля 2017 Новые улицы появились в пригороде Владивостока
«Не подскажите, как пройти?..»