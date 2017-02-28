Гороскоп на 28 февраля

Сегодняшний день следует провести в приятной компании

Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня гороскоп едва ли позволит вам усидеть дома – одна только мысль о том, чтобы провести день в четырех стенах, способна будет вызвать в вашей душе бунт, сообщает 1001 Гороскоп. Звезды советуют провести этот день в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости. День обещает быть наполнен впечатлениями, общением и способен принести массу положительных эмоций. Главное, старайтесь не акцентироваться на досадных мелочах и следите за языком, чтобы случайно не сказать то, о чем потом можете пожалеть.

Сегодня Овна может подвести дипломатичность. Точнее, ее недостаток, который в течение дня будет ощущаться окружающими Овна людьми достаточно остро. Сам же Овен может даже не подозревать о том, что его резкие высказывания задевают чьи-то чувства. Более того, он вряд ли поверит, если кто-либо скажет ему об этом! Однако факт остается фактом: сегодня Овну надо внимательно следить за своим острым, как бритва, языком. Иначе это может плачевно отразиться на его взаимоотношениях.

Сегодня Телец будет просто идеальным исполнителем! Он способен ловить на лету пожелания окружающих и спокойно претворять их в жизнь. А вот на месте руководителя Телец может чувствовать себя неуютно: день не склоняет его к тому, чтобы проявлять инициативу и брать на себя ответственность за результат. Так что лучшее, что Телец-начальник может сделать сегодня – это устроить себе выходной. За то время, пока он отдыхает, Телец-подчиненный успеет переделать массу дел!

Сегодня звезды гороскопа советуют Близнецам задуматься над тем, все ли их устраивает? Возможно, они устали от повседневной рутины? Или в их жизни назрели перемены? В этом случае Близнецам стоит собраться с духом и рискнуть. Сегодняшний день вполне подходит для того, чтобы они решительно начали менять что-то в своей жизни. Это могут быть и глобальные перемены, и менее значительные обновления. Не бойтесь сделать шаг навстречу новому, иначе вы рискуете надолго застрять во вчерашнем дне!

Сегодня залогом успеха Рака в делах станет лозунг «Знание – сила!». Ему стоит подумать о том, как поднять планку своего профессионализма, чтобы продвинуться в карьере. Возможно, Раку есть смысл пойти на обучающие курсы, заняться самообразованием или немного поработать подмастерьем у более опытных коллег. Звезды гороскопа обещают, что чем больше знаний в ближайшее время появится у Рака в голове, тем больше новых дверей откроется перед ним. И тем заманчивей окажутся перспективы.

Сегодня день для Льва будет связан с поиском и обработкой информации, причем эта информация может быть взята им из самых разных источников! Возможно, какую-то часть Лев почерпнет из энциклопедий, другую – из соцсетей, третью – от окружающих, а четвертую и вовсе составят его догадки. Но это не должно его смущать: чем больше сведений – тем лучше! Сегодня Лев будет отлично ориентироваться в информационном потоке, беря на заметку рациональные зерна и отметая все ненужное.

Сегодня Дева будет склонна судить обо всем чересчур безапелляционно и резко. Это скажется и на решениях, которые она примет, и на взаимоотношениях с окружающими. Если же речь идет о Деве-начальнике, ее подчиненным можно лишь посочувствовать! Сегодня для Девы не существует полутонов, все окрашено черно-белой краской. Ну а поскольку белой краски у нее припасено значительно меньше, чем черной, то по важным вопросам к Деве лучше не подходить. Да и по неважным тоже.

Сегодня залог успеха Весов в делах – это люди, которые их поддерживают. В одиночку Весы не сделают и малой части того, что задумали, зато опираясь на единомышленников, способны перевыполнить план! Кроме того, Весы могут с удивлением обнаружить среди лояльных им людей даже тех, от кого они этого никак не ожидали. Прислушиваясь к их советам и заручившись поддержкой, Весы сегодня могут смело браться за любое, пусть даже самое сложное дело.

Сегодня день Скорпиона обещает быть загруженным и суетливым, но продуктивным. Ему придется побегать и попотеть, однако при этом он сумеет с самой выгодной стороны показать себя в деле. Работа будет кипеть в его руках! Не исключено, что именно заслуги сегодняшнего дня со временем обернутся для Скорпиона переменами к лучшему в его жизни.

Сегодня Стрелец будет буквально излучать успех! Его внутреннее состояние гармонии и уверенности в себе способно буквально на глазах менять ситуацию и людей вокруг в лучшую сторону. Единственное, чего Стрельцу не надо сегодня делать, – это скромничать. Не прячьте свои достоинства, наоборот – выставляйте их напоказ. Покажите всем вокруг, что вы умеете и чего стоите. Поверьте, окружающих это порадует, а вас – приятно удивит результат.

Сегодня лучше всего Козерогу будут удаваться повседневные, текущие дела, однако к ним он сумеет подойти творчески. В самой незамысловатой работе Козерог способен обнаружить свою изюминку, и это раскрасит его будни в яркие цвета. А вот от больших проектов и начинаний Козерогу лучше держаться в стороне – сегодня его мышление не отличается глобализмом, и он рискует упустить что-то важное. Если же ситуация быстро начнет меняться и потребует решительных действий, Козерог вряд ли сумеет за ней успеть.

Сегодня Водолея ожидает успех во всем, что связано с повышением его профессионального уровня и новыми горизонтами! Звезды гороскопа советуют ему заняться учебой, пойти на курсы повышения квалификации, завести новое хобби или просто посетить места, где он еще не бывал. Сегодня Водолей имеет возможность убедиться в том, что ученье – это действительно свет. Или как минимум новые знакомства, возможности и перспективы.