Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения 28 февраля

Сегодня, 28 февраля, несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.
Причина отключения: Ремонтные работы.
Время: с 09.00 до 17.00.
Адреса:
ул. Володарского, 3а, 19, 25, 43
Сегодня, 28 февраля, несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.
Причина отключения: Ремонтные работы.
Время: с 09.00 до 17.00.
Адреса:
ул. Володарского, 3а, 19, 25, 43
Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
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