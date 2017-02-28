Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения 28 февраля

Плановое отключение

Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 28 февраля, несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.

Причина отключения: Ремонтные работы.

Время: с 09.00 до 17.00.

Адреса:

ул. Володарского, 3а, 19, 25, 43