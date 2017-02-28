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Часть Владивостока останется без света во вторник, 28 февраля

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 28 февраля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.

Адреса:

Верещагина ул.12, 12А, 13, 14, 18, 20, 22, 28, 34, 9А, 15, 9, 15В, 12Б, 13А, 17Б,

Добровольского ул.19, 21,

Каштановая ул.11, 13, 15, 21,

Кирова ул.24, 50,

Комсомольская ул.2,

Лермонтова ул.102,

Лиманная ул.170, 172, 174, 176, 178, 188, 79, 79А, 184Б, 180Б,

Менделеева ул.39, 24, 22,

Надибаидзе ул.11, 17,

Находкинская ул.2, 11Д,

Окатовая ул.39,

Пацаева ул.9,

Поселковая 2-я ул.1,

Поселковый пер.1, 10, 11, 12, 16, 18, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 7,

Семирадского ул.27, 29, 48, 50, 52, 25, 25А,

Сливовая ул.3,

Тамбовская ул.5, 7, 9,

Тухачевского ул.44,

Шоссейная 2-я ул.3

Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

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