Во Владивостоке сегодня осадки и +5°C

На дорогах Приморья гололедица

Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 28 февраля, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления В крае местами небольшие осадки, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем 0...+8°C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке облачно, местами туман, вечером небольшие осадки, ветер юго-восточный умеренный до сильного, температура воздуха +3...+5°C.



В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +4...+6 °C.



В Находке небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +4...+6°C.