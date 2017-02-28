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Спорт

Во Владивостоке впервые пройдет женский турнир по джиу-джитсу

Соревнования пройдут на стадионе «Строитель»
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

В субботу, 4 марта, Международная Евро-Азиатская федерация джиу-джитсу впервые проведет во Владивостоке женский турнир, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Соревнования пройдут на территории стадиона «Строитель» (зал борьбы, проспект 100-летия Владивостока, 30д).

Женский турнир по джиу-джитсу пройдет в двух дисциплинах - ne-waza (борьба) и kakuto kumite (полноконтактные поединки). Возраст участниц соревнований – от 10 лет и старше. В соревнованиях примут участие спортсменки из муниципальной Специализированной детско-юношеской спортивной школы единоборств Владивостока.

Как отметили в Евро-Азиатской федерации джиу-джитсу, этот турнир приурочен к празднованию Международного женского дня. Несмотря на то, что соревнования только для участниц слабого пола - в зрелищности поединков они не уступают мужчинам.

Жителей и гостей города приглашают поддержать спортсменок. Начало соревнований в 10 часов.

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