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Общество

«Режим ЧС» стартует во Владивостоке

Пройдут соревнования по спортивному туризму и «Школе безопасности»
Фото: kirov-portal.ru Фото: kirov-portal.ru
Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

«Режим ЧС» - соревнования с таким названием стартуют во Владивостоке 5 марта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.  Школьникам предстоит продемонстрировать свои знания и умения по спортивному туризму и «Школе безопасности». Церемония открытия состоится в 11:30 в школе № 2 (ул. Толстого, 27).

Как отметили организаторы мероприятия - городской Дворец детского творчества совместно с Главным управлением МЧС России по Приморскому краю, спортивным комитетом ТОФ и другими организациями - в ходе соревнований юные горожане будут решать проблемы спасения, жизнеобеспечения и выживания в смоделированной экстремальной ситуации. Школьники смогут проверить тактическую, физическую и психологическую подготовку к действиям в режиме «ЧС».

В соревнованиях «Режим ЧС» могут принять участие ученики 4-11 классов. Соревнования будут состоять из отдельных видов дистанций, моделирующих действия команды в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Так, ребятам предстоит продемонстрировать навыки оказания первой медицинской помощи пострадавшим, преодоления различных препятствий, организации биваков, эвакуации при угрозе цунами и многое другое.

У школьников будет возможность не только показать, что они умеют, но и узнать много нового – поработать со специальным оборудованием спасателей, познакомиться с современным вооружением морских пехотинцев, отработать на специальном тренажере эвакуацию с тонущего судна, научиться тушить очаги возгорания.

Впервые в соревнованиях в этом году могут принять участие учителя, для педагогов будут подготовлены специальные задания в двух возрастных категориях - до 35 лет и старше 35 лет.

Соревнования состоят из четырёх этапов, которые пройдут 5, 11, 18 марта и 1 апреля:

  • «Школа безопасности» - 5 марта в школе № 2 (ул. Толстого, 27);
  • Спортивный туризм - 11 марта в школе № 53 (ул. Шошина, 27);
  • Основы военной подготовки – 18 марта в одной из военных частей Владивостока;
  • Поисково-спасательные работы – 1 апреля во Владивостокском морском колледже (ул. Каплунова, 7).
  • Подведение итогов соревнований «Режим ЧС» состоится 7 апреля в городском Дворце детского творчества (Океанский пр-т, 43).

Подробная информация - на сайте Дворца детского творчества. Справки по тел.: 89024808267 - главный судья соревнований Георгий Васильевич Геращенко; 278-15-65 - секретарь Татьяна Борисовна Емелина.

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