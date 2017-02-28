Владивостокцам расскажут все тонкости дачных дел

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Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

В предстоящую пятницу, 3 марта, во Владивостоке состоится расширенная конференция садоводов и огородников приморской столицы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Дачники соберутся для обсуждения актуальных вопросов.

Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города, конференция начнется в 14 часов в актовом зале административно-территориального управления Первореченского района администрации города (ул. Ильичева, 15).

Собравшимся расскажут о проделанной работе в минувшем году, планах на текущий год, а также утвердят размеры вступительного и членского взносов. Кроме этого, на собрании будут определены те дачники, кто отправится на 7-ой съезд общероссийской общественной организации «Союз садоводов России».

Принять участие в конференции приглашаются председатели и члены правлений дачных и садовых обществ.