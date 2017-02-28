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Испанец убил двух детей от русской жены

Обстоятельства случившегося выясняются
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Семейная драма произошла в городе Аурих (федеральная земля Нижняя Саксония), сообщает РИА VladNews со ссылкой на МИР24. 38-летний уроженец Севильи Хуан Серхио Олива Гомес убил двух своих сыновей от россиянки.

В минувшую субботу Юлия Лантух, бывшая жена испанца, приехала в дом раньше, потому что не дозвонилась до бывшего супруга. Войдя в дом, она увидела пятна крови, а поднявшись по лестнице - отца детей, сидящего на полу рядом с лужей крови, а также тело одного из сыновей. Полицейские позже обнаружили тело второго мальчика.

Вскрытие показало, что дети были убиты ударами тупым предметом по голове и холодным оружием. Рассматривается версия, что мужчина планировал расчленить тела и избавиться от них, но не успел. Он также пытался переложить ответственность на неизвестных преступников, однако соседи утверждают, что не видели незнакомцев и неизвестных машин в районе и не слышали иных звуков, кроме как плача детей.

В настоящее время подозреваемый находится в психиатрической больнице. Юлия Лантух также находится под наблюдением врачей, у женщины нервный срыв. Из России к ней приехала мать.

Со своей женой Юлией Лантух он познакомился в Испании шесть лет назад. Оба сына родились в Испании и имеют испанское гражданство. По словам знакомых в Севилье, отношения в паре складывались довольно сложно, Хуан Серхио не хотел детей, просил сделать жену аборт, а также у него наблюдались симптомы депрессии. 

В Германии Юлия начала работать на фабрике, семья купила дом, однако в последствии россиянка приняла решение расстаться с мужем. Мужчина воспринял новости болезненно и заявил, что «если она не вернется, он поступит как Бретон» - испанец Хосе Бретон, которого приговорили к 25 годам тюрьмы за убийство в 2011 году двух своих детей, тела которых он сжег. Несмотря на угрозы, суд разрешил мужчине видеться с сыновьями по выходным, в одни из которых он и решился на страшное преступление.

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