Хабаровчанин обокрал собутыльницу на 66 тысяч рублей

Деньги мужчина потратил на алкоголь

Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Оперативные сотрудники отдела полиции задержали местного жителя, подозреваемого в краже комплекта ювелирных украшений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю. Общий ущерб составил порядка 66 тысяч рублей. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные виды преступлений.

Мужчина находился в гостях у своей приятельницы в микрорайоне Дружба. Когда после застолья хозяйка квартиры уснула, он снял с ее шеи золотую цепочку с подвеской и скрылся вместе с похищенным. Ювелирное украшение он сдал в ломбард, а деньги потратил на приобретение спиртных напитков. Похищенное изъято и возвращено законной владелице.

В настоящее время органами предварительного следствия УМВД России по городу Комсомольску-на-Амуре возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция за совершение данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде.