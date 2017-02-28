Девятнадцатилетний юноша впал в кому после катания на «ватрушке»

Это уже не первый подобный случай

Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

19-летний юноша впал в кому после катания на «ватрушке» привязанной к машине, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Произошел этот случай в Кировском районе Ленинградской области.



Как сообщают СМИ, 26 февраля около 22 часов вечера парень с друзьями развлекался на дороге. Он сидел на «ватрушке», которую молодые люди привязали к автомобилю. Автомобиль разогнался и в какой-то момент импровизированные санки, которых сидел юноша, вылетели на встречную полосу. В результате молодой человек угодил под колеса автомобиля Peugeot, за рулем которого сидел житель Кировска.



Экстремал получил закрытую черепно-мозговую травму. Его доставили в Кировскую Центральную районную больницу. Медики сообщили, что молодой человек пребывает в коме. Его поместили в реанимацию.



Это уже не первый подобный случай. В феврале скончалась нижегородская студентка, которая каталась на «ватрушке» с горы. Она врезалась в дерево и скончалась на месте. Ее подруга тогда получила черепно-мозговую травму. А в Ногинском районе Подмосковья, спускаясь на тюбинге с горы, погиб семилетний мальчик. Он также ударился головой.