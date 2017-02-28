Последний день зимы будет снежным в Приморье 17:01, 27 февраля Последний день зимы будет снежным в Приморье
Защита мэра Владивостока обжалует решение Басманного суда 16:25, 27 февраля Защита мэра Владивостока обжалует решение Басманного суда (Эксклюзив)
У политтехнолога губернатора Приморья Ильи Спокойнова заканчивается карантин в СИЗО 16:04, 27 февраля У политтехнолога губернатора Приморья Ильи Спокойнова заканчивается карантин в СИЗО
Новостная лента
Февраль, 28 вторник
02:29
Глава Приморья Миклушевский упал до последнего места в национальном рейтинге губернаторов
02:29
Дневник парня: Не набрасывайтесь на праздничный стол! Эксклюзив
01:33
Девятнадцатилетний юноша впал в кому после катания на «ватрушке»
00:29
Процесс смерти живого организма засняли на видео ученые
Февраль, 27 понедельник
23:15
Владивостокцев приглашают принять участие в школе жилищного просвещения «Молодой управдом»
22:41
Человечество уничтожает земную экосистему
21:07
В день открытых дверей в налоговой службе Владивостока можно подать декларацию о доходах
20:23
Во Владивостоке продолжается реализация молодежного проекта «История одной войны» Фото
19:05
День родного языка отметили в МФЦ Владивостока
18:32
Недостаток сна может стать причиной ожирения, - ученые
18:14
Опрос: Полностью соблюдать Великий пост в 2017 году будут только 2% россиян
18:02
Малый бизнес лидирует в оптовой торговле в Приморье
17:49
Грабитель предстанет перед судом в Приморье
17:33
Владивостокцы провели сахарный флешмоб Видео
17:19
В Приморье использовано 123,5 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал
17:01
Последний день зимы будет снежным в Приморье
16:52
В Приморье отмечен рост обрабатывающих производств
16:40
Танцоры из Владивостока завоевали Гран-при на всероссийском конкурсе современной хореографии в Сочи Фото
16:36
Администрация президента РФ оценит настроения в стране через экономику
16:29
Во Владивостоке обсудят стеклоотмывающие жидкости, произведенные фирмами-фантомами
16:25
Защита мэра Владивостока обжалует решение Басманного суда Эксклюзив
16:21
Валентина Матвиенко: Россия заинтересована в сотрудничестве с Вьетнамом в ДФО
16:12
Житель Приморья хранил у себя дома трехлитровую банку с коноплей
16:05
В конце недели во Владивостоке похолодает на 10 градусов
16:04
У политтехнолога губернатора Приморья Ильи Спокойнова заканчивается карантин в СИЗО
15:57
В 2017 году ТОФ наберет 1,5 тысячи контрактников в Приморье
15:46
Молодежный флешмоб пройдет в Приморье
15:35
Приморцы больше не будут переплачивать за общедомовые нужды
15:26
О том, кто они, современные Сизифы рассказал психолог Владивостока
15:24
Общественные организации претендуют на субсидии от администрации Владивостока
15:13
Первенство России по самбо впервые пройдет в Приморье
15:08
Как отмечали Масленицу во Владивостоке Фото
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4089 (28) от 28 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Клиент настроен на пюре с котлетой
«Адмирал» в Сибири не выплыл
По краю пройдет чудотворная икона
Россиян приглашают на онлайн-уроки русского языка
Городские ветераны отметят юбилей своего совета
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

Девятнадцатилетний юноша впал в кому после катания на «ватрушке»

Это уже не первый подобный случай
Фото: snegohod-rybinsk.ru Фото: snegohod-rybinsk.ru
Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

19-летний юноша впал в кому после катания на «ватрушке» привязанной к машине, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Произошел этот случай в Кировском районе Ленинградской области.

Как сообщают СМИ, 26 февраля около 22 часов вечера парень с друзьями развлекался на дороге. Он сидел на «ватрушке», которую молодые люди привязали к автомобилю. Автомобиль разогнался и в какой-то момент импровизированные санки, которых сидел юноша, вылетели на встречную полосу. В результате молодой человек угодил под колеса автомобиля Peugeot, за рулем которого сидел житель Кировска.

Экстремал получил закрытую черепно-мозговую травму. Его доставили в Кировскую Центральную районную больницу. Медики сообщили, что молодой человек пребывает в коме. Его поместили в реанимацию.

Это уже не первый подобный случай. В феврале скончалась нижегородская студентка, которая каталась на «ватрушке» с горы. Она врезалась в дерево и скончалась на месте. Ее подруга тогда получила черепно-мозговую травму. А в Ногинском районе Подмосковья, спускаясь на тюбинге с горы, погиб семилетний мальчик. Он также ударился головой.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Грабитель предстанет перед судом в Приморье
17:49, 27 февраля 2017 Грабитель предстанет перед судом в Приморье

Ущерб составил 37 тысяч рублей

В центре Владивостока седан сбил молодого парня на
15:08, 27 февраля 2017 В центре Владивостока седан сбил молодого парня на "зебре"

Авария произошла ночью

В пригороде Владивостока произошло жесткое ДТП
14:32, 27 февраля 2017 В пригороде Владивостока произошло жесткое ДТП

Водитель госпитализирован с многочисленными травмами

В Приморье незаконно распространяли шпионскую технику
14:27, 27 февраля 2017 В Приморье незаконно распространяли шпионскую технику

Уголовное дело направлено в суд

Стали известны подробности тяжелого ДТП во Владивостоке
14:06, 27 февраля 2017 Стали известны подробности тяжелого ДТП во Владивостоке

Двое мужчин были направлены на амбулаторное лечение

Инвалид зарезал своего брата в Приморье
14:02, 27 февраля 2017 Инвалид зарезал своего брата в Приморье

Приговор в законную силу не вступил

В Приморье осужден иностранец за попытку дачи взятки
13:49, 27 февраля 2017 В Приморье осужден иностранец за попытку дачи взятки

Действия взяткодателя стражи порядка их пресекли на месте