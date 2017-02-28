Процесс смерти живого организма засняли на видео ученые

Подопытным стал обыкновенный червь

Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Исследователи зафиксировали на видео процесс смерти живого организма на примере червя, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН. Во время умирания по его организму от клетки к клетке распространялись синие флуоресцентные волны, пока не наступила смерть.

Механизм умирания клеток — некроза — изучен биологами достаточно хорошо: он вызывает цепную химическую реакцию, которая приводит к разрушению клетки. Это происходит благодаря химической реакции с участием содержащегося в клетках кальция.

Однако до настоящего момента этот процесс был известен только на теории. И вот, ученым удалось воочию наблюдать его и даже запечатлеть на видео. Разглядывая в микроскоп умирающего червя, исследователи заметили, как синий свет волнами проходит через кишечник.

«Причём когда мы пытались помешать прохождению этого света, то в некоторых случаях, например, при смерти от инфекции, получилось лишь немного замедлить процесс, а вот остановить процесс гибели от старости у нас не вышло», — сообщил руководитель исследования, профессор Дэвид Джемс из Университетского колледжа Лондона.