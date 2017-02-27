Великий пост: что есть Покаянный канон Андрея Критского?

Во Владивостоке началось оглашение приговора по громкому делу о жестком ДТП 17:24, 28 февраля Во Владивостоке началось оглашение приговора по громкому делу о жестком ДТП
Приморский коммунист: У единоросса Авагимяна на выборах не было шанса 15:59, 28 февраля Приморский коммунист: У единоросса Авагимяна на выборах не было шанса (Эксклюзив)
Автолюбитель сбил девушку во Владивостоке - и скрылся 15:16, 28 февраля Автолюбитель сбил девушку во Владивостоке - и скрылся (Эксклюзив)
Новостная лента
Февраль, 28 вторник
17:39
Петербуржец просит помощи у жителей Владивостока в поиске своей матери Эксклюзив
17:39
Глава Приморья Миклушевский упал до последнего места в национальном рейтинге губернаторов
17:39
Дневник парня: Не набрасывайтесь на праздничный стол! Эксклюзив
17:31
Как не отравиться средствами от тараканов и крыс насмерть?
17:24
Во Владивостоке началось оглашение приговора по громкому делу о жестком ДТП
17:20
Жителей Владивостока просят заполнить анкеты
17:09
С 2017 года начнется запуск российского коллайдера NICA
17:01
Житель Приморья изнасиловал свою малолетнюю дочь в лесу
16:53
В Приморье "раскручивают" хозяйку партии подпольно добытого краба
16:44
Школьники Владивостока соревнуются в письме Фото
16:21
Приморские кудоисты завоевали шесть медалей на чемпионате России Фото
16:10
«Волшебный пендель»: четвертая неделя проекта Эксклюзив
15:59
Приморский коммунист: У единоросса Авагимяна на выборах не было шанса Эксклюзив
15:50
В «Интерактивном ТВ» появился новый раздел «Оскароносцы 2017»
15:49
Военно-спортивная игра прошла во Владивостоке Фото
15:38
Ученые нашли еще один способ похудения к лету
15:16
Автолюбитель сбил девушку во Владивостоке - и скрылся Эксклюзив
15:08
Назван источник сознания у людей
14:56
«Подлинная правда» оперативника Шашкова
14:51
В Приморье людям вместо кеты хотели продать ее отходы
14:40
«Семейный десант» высадился на «Комете» Видео
14:24
Мужчина с ножом напал на работника кредитной организации во Владивостоке
14:13
Приморец до смерти забил свою собутыльницу табуретом
14:01
Еще два междугородних рейса из Владивостока отменены
13:54
Владивостокская пенсионерка серьезно пострадала в ДТП Эксклюзив
13:51
Жителям Приморья расскажут, как не "пролететь" на кредитах
13:50
Депутат Думы Владивостока голодает уже второй день
13:36
Как владивостокцы зиму провожали Видео
13:23
За отсутствие площадки для КГМ управляющей компании Владивостока предстоит заплатить штраф
13:14
Два автобуса столкнулись в центре Владивостока
13:12
Дальневосточный бизнес получит в 2017 году больше тысячи кредитов на более чем 10 миллиардов
13:01
NASA взбудоражена системой TRAPPIST-1 с семью землеподобными планетами Фото и Видео
12:58
«Адмирал» сразится с «Авангардом» сегодня
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4089 (28) от 28 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Клиент настроен на пюре с котлетой
«Адмирал» в Сибири не выплыл
По краю пройдет чудотворная икона
Россиян приглашают на онлайн-уроки русского языка
Городские ветераны отметят юбилей своего совета
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Актуальный комментарий

Великий пост: что есть Покаянный канон Андрея Критского?

Во всех православных храмах Владивостока с понедельника по четверг читают этот канон
Фото: Нателла Терещенко VladNews Фото: Нателла Терещенко VladNews
Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

У православных христиан Владивостока начался Великий пост, сообщает РИА VladNews. Пост продлится с 27 февраля до 15 апреля и завершится Светлой Пасхой 16 апреля. Накануне в Прощенное воскресенье митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин благословил духовенство и мирян на поприще поста. Особый духовный смысл несут первая и последняя недели поста, Владыка Вениамин назвал их "образцовыми".

В храмах в первую неделю поста с понедельника по четверг читают Великий Покаянный канон святого Андрея Критского. Как сообщает корреспондент РИА VladNews, храмы Владивостокской епархии сдвинули время вечерней службы на час или полтора позже, чтобы прихожане успевали на чтение Покаянного канона после работы. Участие в богослужении позволяет правильно войти в Великий пост.

В понедельник 27 февраля в Покровском кафедральном соборе около четырехсот прихожане молились с Владыкой Вениамином и духовенством Владивостокской епархии на Великом повечерии с чтением первой части Покаянного канона. По церковному уставу Канон Андрея Критского читается преклонив колени.

После вечерни к собравшимся с пастырским словом обратился митрополит Вениамин, он поздравил прихожан с первым днем поста. Владыка сравнил Великий пост с весной, когда, как в природе, пробуждается душа человека. Далее он сказал, что Покаянный канон архиепископа Крита преподобного Андрея - духовное произведение. Андрей Критский взял сюжеты из Библии и создал поэтическое произведение на греческом языке, потом его перевели на славянский.

"Канон не трудный, - сказал Владыка Вениамин, - Может не все слова мы можем точно перевести, но сердцем чувствуем и воспринимаем. Преподобный Андрей Критский беседует со своей душой, сосредоточив все внимание внутрь себя, призывая душу покаяться пока не поздно".

Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин призвал прихожан заботиться о своей душе, ухаживать за ней и своевременно вырывать "сорняки" грехов, чтобы они не укоренились. Также архипастырь предостерег от чрезмерного увлечения внешней стороной поста, ограничением в еде. Она сказал, что можно поститься и "одной водой", но при этом скопить в сердце злость и раздражение за 40 дней, извести семью и окружающих своим высокомерием и осуждением...

"В таком случае, лучше не поститесь! - сказал Владыка Вениамин, - Не надо! От такого воздержания - только вред душевный. Но если с миром в сердце, то ограничение в пище, которое по Уставу, как налагает Святая церковь в Великий пост - полезно. У сильного духом человека поджарая и подвижная телесная оболочка".

comments powered by Disqus
Похожие новости
Ольга Голодец: Школьный учитель должен быть не ментором, а помощником
09:27, 28 февраля 2017 Ольга Голодец: Школьный учитель должен быть не ментором, а помощником

Поэтому форму учебных классов, по мнению вице-премьера, необходимо изменить

Патриарх Кирилл попросил у всех прощения
09:36, 27 февраля 2017 Патриарх Кирилл попросил у всех прощения

26 февраля РПЦ отмечала Прощеное воскресенье

Почему Михаил Горбачев продает свою виллу в Германии?
03:16, 24 февраля 2017 Почему Михаил Горбачев продает свою виллу в Германии?

1908 года постройки, вилла расположена на 2,5 гектара земли, жилая площадь дома – 600 кв. метров

Генпрокуратура возбудила уголовное дело на сотрудников департамента лесного хозяйства Приморья
23:20, 23 февраля 2017 Генпрокуратура возбудила уголовное дело на сотрудников департамента лесного хозяйства Приморья

Некачественное лесоустройство - причина незаконной заготовки древесины

Владивосток входит в ТОП-10 по стоимости недвижимости
14:28, 23 февраля 2017 Владивосток входит в ТОП-10 по стоимости недвижимости

Лидирует Москва и Санкт-Петербург, Владивосток на 6-м месте

Владивостокцев угостят солдатской кашей
20:21, 21 февраля 2017 Владивостокцев угостят солдатской кашей

Программа мероприятий на 23 февраля

Эксперт: Отставка замминистра завершает процесс перестройки Минэкономразвития
17:38, 21 февраля 2017 Эксперт: Отставка замминистра завершает процесс перестройки Минэкономразвития

Комментарий политолога