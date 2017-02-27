Великий пост: что есть Покаянный канон Андрея Критского?

Во всех православных храмах Владивостока с понедельника по четверг читают этот канон

Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

У православных христиан Владивостока начался Великий пост, сообщает РИА VladNews. Пост продлится с 27 февраля до 15 апреля и завершится Светлой Пасхой 16 апреля. Накануне в Прощенное воскресенье митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин благословил духовенство и мирян на поприще поста. Особый духовный смысл несут первая и последняя недели поста, Владыка Вениамин назвал их "образцовыми".

В храмах в первую неделю поста с понедельника по четверг читают Великий Покаянный канон святого Андрея Критского. Как сообщает корреспондент РИА VladNews, храмы Владивостокской епархии сдвинули время вечерней службы на час или полтора позже, чтобы прихожане успевали на чтение Покаянного канона после работы. Участие в богослужении позволяет правильно войти в Великий пост.

В понедельник 27 февраля в Покровском кафедральном соборе около четырехсот прихожане молились с Владыкой Вениамином и духовенством Владивостокской епархии на Великом повечерии с чтением первой части Покаянного канона. По церковному уставу Канон Андрея Критского читается преклонив колени.

После вечерни к собравшимся с пастырским словом обратился митрополит Вениамин, он поздравил прихожан с первым днем поста. Владыка сравнил Великий пост с весной, когда, как в природе, пробуждается душа человека. Далее он сказал, что Покаянный канон архиепископа Крита преподобного Андрея - духовное произведение. Андрей Критский взял сюжеты из Библии и создал поэтическое произведение на греческом языке, потом его перевели на славянский.

"Канон не трудный, - сказал Владыка Вениамин, - Может не все слова мы можем точно перевести, но сердцем чувствуем и воспринимаем. Преподобный Андрей Критский беседует со своей душой, сосредоточив все внимание внутрь себя, призывая душу покаяться пока не поздно".

Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин призвал прихожан заботиться о своей душе, ухаживать за ней и своевременно вырывать "сорняки" грехов, чтобы они не укоренились. Также архипастырь предостерег от чрезмерного увлечения внешней стороной поста, ограничением в еде. Она сказал, что можно поститься и "одной водой", но при этом скопить в сердце злость и раздражение за 40 дней, извести семью и окружающих своим высокомерием и осуждением...

"В таком случае, лучше не поститесь! - сказал Владыка Вениамин, - Не надо! От такого воздержания - только вред душевный. Но если с миром в сердце, то ограничение в пище, которое по Уставу, как налагает Святая церковь в Великий пост - полезно. У сильного духом человека поджарая и подвижная телесная оболочка".