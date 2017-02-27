Опрос: Полностью соблюдать Великий пост в 2017 году будут только 2% россиян

Данные "Левада-Центра"

Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

73% россиян собираются сохранять обычный режим питания во время Великого поста, который у православных верующих начался в понедельник, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс Об этом рассказали специалисты "Левада-Центра".

Так, известно, что частично поститься (например, отказаться от мяса или от спиртного) планируют 18% респондентов, а 4% намерены поститься в последнюю, самую строгую неделю поста. Полный пост в течение всех семи недель настроены соблюдать 2% россиян.

В целом, на время поста ограничить употребление спиртных напитков готовы 30% россиян, сексуальную жизнь - 15%, сократить потребление развлекательной информации, развлечения - 19%.

Опрос проводился 17-20 февраля среди 1 600 человек в 137 населенных пунктах РФ.

Напомним, Великий пост продлится семь недель и завершится с началом Пасхи, которая в этом году у христиан всех конфессий приходится на 16 апреля.

Традиция Великого поста возникла в древней, еще не разделенной христианской церкви, а сегодня сохранилась в основном у православных. В первые два дня и в последний день поста церковь рекомендует вообще не есть, а в остальное время соблюдать умеренность в еде, обходясь без мяса, яиц и молочных продуктов. При этом у беременных женщин, больных и занятых тяжелым трудом людей пост может быть не столь строгим.

Накануне, в Прощеное воскресенье, патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил всех чад Русской православной церкви на начинающийся Великий пост. Отслужив вечерню с чином прощения в храме Христа Спасителя, он призвал верующих примириться друг с другом, "чтобы со спокойной душой пойти на поприще поста". Сам патриарх тоже попросил прощения у всех, кого вольно или невольно обидел.