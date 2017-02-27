Последний день зимы будет снежным в Приморье 17:01, 27 февраля Последний день зимы будет снежным в Приморье
Защита мэра Владивостока обжалует решение Басманного суда 16:25, 27 февраля Защита мэра Владивостока обжалует решение Басманного суда (Эксклюзив)
В конце недели во Владивостоке похолодает на 10 градусов 16:05, 27 февраля В конце недели во Владивостоке похолодает на 10 градусов
Новостная лента
Февраль, 27 понедельник
18:54
Глава Приморья Миклушевский упал до последнего места в национальном рейтинге губернаторов
18:32
Недостаток сна может стать причиной ожирения, - ученые
18:14
Опрос: Полностью соблюдать Великий пост в 2017 году будут только 2% россиян
18:02
Малый бизнес лидирует в оптовой торговле в Приморье
17:49
Грабитель предстанет перед судом в Приморье
17:33
Владивостокцы провели сахарный флешмоб Видео
17:19
В Приморье использовано 123,5 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал
17:01
Последний день зимы будет снежным в Приморье
16:52
В Приморье отмечен рост обрабатывающих производств
16:40
Танцоры из Владивостока завоевали Гран-при на всероссийском конкурсе современной хореографии в Сочи Фото
16:36
Администрация президента РФ оценит настроения в стране через экономику
16:29
Во Владивостоке обсудят стеклоотмывающие жидкости, произведенные фирмами-фантомами
16:25
Защита мэра Владивостока обжалует решение Басманного суда Эксклюзив
16:21
Валентина Матвиенко: Россия заинтересована в сотрудничестве с Вьетнамом в ДФО
16:12
Житель Приморья хранил у себя дома трехлитровую банку с коноплей
16:05
В конце недели во Владивостоке похолодает на 10 градусов
16:04
У политтехнолога губернатора Приморья Ильи Спокойнова заканчивается карантин в СИЗО
15:57
В 2017 году ТОФ наберет 1,5 тысячи контрактников в Приморье
15:46
Молодежный флешмоб пройдет в Приморье
15:35
Приморцы больше не будут переплачивать за общедомовые нужды
15:26
О том, кто они, современные Сизифы рассказал психолог Владивостока
15:24
Общественные организации претендуют на субсидии от администрации Владивостока
15:13
Первенство России по самбо впервые пройдет в Приморье
15:08
Как отмечали Масленицу во Владивостоке Фото
15:08
В центре Владивостока седан сбил молодого парня на "зебре" Эксклюзив
15:02
Правильное питание способно улучшить жизнь женщин, - ученые
14:49
Во Владивостоке продолжаются работы по восстановлению разрушенной трассы
14:38
Блинами и русскими забавами отметили Масленицу студенты ДВФУ
14:36
Доллар и евро вновь теряют свои позиции
14:32
В пригороде Владивостока произошло жесткое ДТП Эксклюзив
14:27
В Приморье незаконно распространяли шпионскую технику
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4088 (27) от 23 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Какая она – сильная половина края
«Еруслан» нашел свое пристанище в Славянке
Спорткомплекс ждет инвесторов
Мониторинг не выявил опасности для соседних зданий
В школе садоводов не ставят оценки. Но расставляют акценты
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Сохрани жизнь

Владивостокцы провели сахарный флешмоб

В поддержку больного онкологией
Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

Благотворительная вечеринка "Настоящая любовь" с известными артистами прошла во Владивостоке. Как сообщает корреспондент РИА VladNews, все желающие могли купить сахарную вату и принять участие во флешмобе Sugar cloud challenge в поддержку молодого владивостокского ди-джея Антона Малькова, который с декабря 2016 года проходит в Южной Корее дорогостоящее лечение. Диагноз-саркома Юинга. На вечеринке было прямое включение с Антоном.

Перечислить средства можно по реквизитам:

Карта Сбербанка 4276 5000 1318 1332 Visa,

Карта Банка Приморья 4601 8803 7068 8905 Visa,

Яндекс деньги 410012032591762,

Qiwi кошелёк +79020576075,

Paypal.me/MariyaSuslova

Суслова Мария Олеговна (девушка Антона)

comments powered by Disqus
Похожие новости
Видеоблог владивостокского КВН-щика: Как приморцы лечатся от рака в Корее?
13:15, 15 февраля 2017 Видеоблог владивостокского КВН-щика: Как приморцы лечатся от рака в Корее?

Сергей Карепанов продолжает навещать земляков в клиниках

Концерт в поддержку онкобольных детей собрал более сотни жителей Владивостока
17:58, 14 февраля 2017 Концерт в поддержку онкобольных детей собрал более сотни жителей Владивостока

Вместе с известными в Приморье исполнителями, выступили подопечные фонда «Сохрани жизнь»

Владивостокский КВН-щик проведал приморцев, которые лечатся от рака в Корее
17:25, 13 февраля 2017 Владивостокский КВН-щик проведал приморцев, которые лечатся от рака в Корее

Сергей Карепанов ведет видеоблог

Благотворительный концерт, посвященный Международному дню детской онкологии, пройдет во Владивостоке
13:44, 09 февраля 2017 Благотворительный концерт, посвященный Международному дню детской онкологии, пройдет во Владивостоке

Мероприятие состоится 11 февраля в Доме молодежи

Во Владивостоке проходит акция «Сдай кровь – сохрани жизнь»
09:32, 07 февраля 2017 Во Владивостоке проходит акция «Сдай кровь – сохрани жизнь»

Помочь онкобольным детям Приморья может каждый

Маленькому жителю Владивостока Акимову Денису срочно нужна помощь
13:57, 27 января 2017 Маленькому жителю Владивостока Акимову Денису срочно нужна помощь

Объявлен срочный сбор средств

Акция «Сдай кровь – сохрани жизнь» стартует во Владивостоке
10:28, 27 января 2017 Акция «Сдай кровь – сохрани жизнь» стартует во Владивостоке

Помочь онкобольным детям Приморья приглашают фонд «Сохрани жизнь» и станция переливания крови