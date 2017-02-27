Владивостокцы провели сахарный флешмоб

В поддержку больного онкологией

Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

Благотворительная вечеринка "Настоящая любовь" с известными артистами прошла во Владивостоке. Как сообщает корреспондент РИА VladNews, все желающие могли купить сахарную вату и принять участие во флешмобе Sugar cloud challenge в поддержку молодого владивостокского ди-джея Антона Малькова, который с декабря 2016 года проходит в Южной Корее дорогостоящее лечение. Диагноз-саркома Юинга. На вечеринке было прямое включение с Антоном.

Перечислить средства можно по реквизитам:

Карта Сбербанка 4276 5000 1318 1332 Visa,

Карта Банка Приморья 4601 8803 7068 8905 Visa,

Яндекс деньги 410012032591762,

Qiwi кошелёк +79020576075,

Paypal.me/MariyaSuslova

Суслова Мария Олеговна (девушка Антона)