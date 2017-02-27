Малый бизнес лидирует в оптовой торговле в Приморье

Статистика за январь 2017 года

Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

Оборот оптовой торговли в Приморье за январь 2017 года составил 99,2 миллиарда рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примстат. При этом деятельность субъектов малого предпринимательства в формировании оборота оптовой торговли значительно превысила долю участия крупных и средних организаций (78%).

С начала 2017 года организациями с основным видом экономической деятельности «оптовая торговля», не являющихся субъектами малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек, реализовано: топлива дизельного – 70 тысяч тонн, мазута топочного – 68, рыбы и продуктов рыбных переработанных (без консервов) – 18, мяса и мяса птицы – 7, сахара, муки, изделий колбасных по 2, кондитерских изделий и масла растительного – по 1 тыс. тонн, масла животного – 864 тонны, молока – 511 тонн.