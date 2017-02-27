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Политика и экономика

В Приморье использовано 123,5 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал

За минувший, 2016 год
Фото: Dreamstime Фото: Dreamstime
Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

На развитие экономики и социальной сферы Приморского края за счет всех источников финансирования в 2016 году использовано 123,5 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал, 83% к уровню прошлого года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примстат.

В общем объеме инвестиций в основной капитал инвестиции в машины, оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь составили 42%, в здания и сооружения - 36%, в жилье – 17%.

Из общего объема инвестиций в основной капитал по краю инвестиции крупных и средних организаций составили 96,2 миллиарда рублей, 85% к 2015 году.

По видам экономической деятельности наибольший удельный вес в общем объеме инвестиций крупных и средних организаций края составляют инвестиции в транспорт и связь (24%), обрабатывающие производства (22%), государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование (16%), операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг, производство и распределение электроэнергии, газа и воды по 10%.

В общем объеме инвестиций крупных и средних организаций собственные средства составили 36% (35 миллиардов рублей), привлеченные – 64% (61,2 миллиарда рублей). Из общего объема привлеченных средств заемные средства других организаций составили 18,8 миллиарда рублей, бюджетные средства – 25,4, средства организаций и населения на долевое строительство – 2,6 миллиарда рублей.

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