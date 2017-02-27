В Приморье отмечен рост обрабатывающих производств

Итоги января 2017 года в промышленном секторе региона

Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

В январе 2017 года промышленными предприятиями Приморского края отгружено продукции на 18,8 млрд. рублей. На предприятия обрабатывающих производств приходится 48% всей отгруженной продукции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примстат.

Индекс производства промышленной продукции в январе 2017 года составил 96.1% к январю 2016 года. Спад наблюдался в электроэнергетике на 14%, в добывающих отраслях на 3%. В обрабатывающих производствах отмечен рост на 2,6%.

Рост наблюдался в следующих производствах: химических веществ (в 5,4 раза), резиновых и пластмассовых изделий (в 1,8 раза), прочей неметаллической минеральной продукции (в 1,5 раза), металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий (на 45%), производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (на 40%), производстве обуви (на 32%) и текстильных изделий (на 14%), производстве пищевых продуктов (на 22%) и напитков (на 4%).

В выпуске товаров производственно-технического назначения наблюдается рост следующих видов продукции: цемента (в 1,6 раза), конструкций и деталей сборных железобетонных (в 1,6 раза), товарного бетона (на 43%) и раствора строительного (на 48%). Сократилось производство пиломатериалов, шпона, щепы технологической, паркета.

Из пищевых продуктов в январе 2017 года увеличилось производство нектаров фруктовых и овощных (в 3,3 раза), мяса и субпродуктов птицы домашней (в 1,7 раза), мясных полуфабрикатов и свинины (на 14%), масла растительного рафинированного (на 45%), молока (на 13%), рыбы и рыбопродуктов (на 5%), Снизился выпуск хлеба и хлебобулочных, кондитерских изделий, масла растительного нерафинированного, колбасных изделий, кисломолочных продуктов, крупы, минеральных вод.

В январе 2017 года сократилась добыча металлических руд (на 28%). Рост наблюдался в добыче и обогащении угля (на 16%), прочих полезных ископаемых (на 31%).

Выпуск электроэнергии и теплоэнергии в январе 2017 года снизился, соответственно, на 19% и 3%.