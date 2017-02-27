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Дело Пушкарёва

Защита мэра Владивостока обжалует решение Басманного суда

Адвокаты подали апелляцию
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

Защита главы Владивостока Игоря Пушкарева обжалует решение Басманного районного суда Москвы от 21 февраля о продлении ареста. Об этом сообщил корреспонденту РИА VladNews адвокат мэра приморской столицы Александр Высоцкий. 

"Апелляционная жалоба подана мною в судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда, - рассказал адвокат. - Жалоба принесена через Басманный райсуд".

Как ране сообщало РИА VladNews, 21 февраля Басманный суд продлил срок содержания под стражей Игорю Пушкареву. Суд поддержал ходатайство следствия о продлении ареста мэру приморской столицы еще на 3 месяца, то есть до 30 мая 2017 года. Таким образом, Игорь Пушкарев будет находиться в СИЗО №1 города Москвы «Матросская тишина» уже год. При этом ни одного заседания по сути предъявленных обвинений не было. Сам Игорь Пушкарев на суде еще раз заявил, что уверен в своей невиновности.

Напомним, глава Владивостока был задержан 1 июня 2016 года. 

Также Басманный суд продлил еще на 3 месяца - до 30 мая - срок домашнего ареста брату главы Владивостока - генеральному директору ООО "Востокцемент" Андрею Пушкареву и срок содержания под стражей директору МУП «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову, которые проходят по этому делу. Адвокаты Андрея Лушникова и Андрея Пушкарева также подали апелляции. 

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