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Житель Приморья хранил у себя дома трехлитровую банку с коноплей

Возбуждено уголовное дело
Фото: ЛО МВД России на станции Уссурийск Фото: ЛО МВД России на станции Уссурийск
Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

В селе Кондратеновка у местного жителя в ходе осмотра дома сотрудники транспортной полиции обнаружили и изъяли свыше 365 граммов марихуаны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЛО МВД России на станции Уссурийск.

Сообщается, что 56-летний мужчина ранее был судим за незаконный оборот наркотических веществ. В этот раз оперативники обнаружили и изъяли трехлиторовую пластиковая емкость наполненная доверху марихуаной. Общий вес наркотического средства составил свыше 365 граммов, что является крупным размером.

Как рассказал сам обвиняемый, наркотик он изготовил самостоятельно из кустов дикорастущей конопли, которую нашел в сентябре прошлого года на краю села в лесном массиве. Хранил в доме для личного потребления без цели сбыта.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы до 10 лет. В настоящее время обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

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